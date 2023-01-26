Уролог: почечная колика возникает, когда камень перекрывает мочеточник

Почечные колики можно спутать с мышечной болью. О том, как отличить боль в почках от боли в спине, рассказал уролог Александр Колотинский в беседе с "Вечерней Москвой".

Считается, что почечная колика возникает, когда камень царапает орган, отметил врач.

Но на самом деле резкая боль появляется, когда камень перекрывает мочеточник и чашечно-лоханочная система почки испытывает давление от переполнения, объяснил он.

Основные отличия почечной колики от боли в позвоночнике в том, что симптомы не прекращаются ни при ходьбе, ни в лежачем положении. УЗИ поможет поставить точный диагноз, добавил собеседник издания.

Камня может быть и не видно, перекрытие мочеточника определяется по расширенной лоханке почки, заключил доктор.

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