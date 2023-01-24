Врач рассказал, чем грозит самолечение при гриппе

Грипп представляет собой заболевание, которое в большинстве случаев не требует специфического лечения. Тем опаснее проводить его самому, не учитывая индивидуальных особенностей организма.

Россия переживает очередную волну гриппа, которая проходит на фоне ещё не завершившейся коронавирусной пандемии. Сегодня вообще очень сложно понять без проведения анализов, чем именно болен человек — страдает ли он от гриппа или COVID-19. Отметим, что сам по себе грипп в подавляющем большинстве случаев проходит без специфического лечения, нужно лишь соблюдать покой, пить больше жидкости и не перенапрягаться. Главный врач Томской поликлиники №4 терапевт Наталья Красницкая рассказала про опасности самолечения.

"Самолечение от гриппа не только не всегда эффективно, но и опасно, — заявила Наталья Красницкая телеграм-каналу "Область здоровья". — Назначая себе лечение, человеку необходимо учитывать ряд нюансов. Дозировку препарата необходимо подбирать индивидуально, для чего врачу нужно знать возраст пациента, вес, сопутствующие заболевания".

Прежде всего, нужно выяснить, чем именно болен человек. Если простудное заболевание длительное время не проходит или прогрессирует, имеет смысл сдать анализы и установить его причину. Только после этого можно принимать рекомендованные врачами лекарства, исключительно в правильной дозировке и через определённые интервалы времени, чтобы избежать нежелательных побочных эффектов.

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