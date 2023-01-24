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Диетолог рассказал, чем в реальности грозит здоровью хлеб с плесенью

Здоровье

Употребление хлеба с плесенью на поверхности может спровоцировать проблемы со здоровьем, но только в том случае, если этот продукт станет в меню регулярным. Такое мнение высказала диетолог Елена Соломатина.

Диетолог рассказал, чем в реальности грозит здоровью хлеб с плесенью

Многим кажется, что если на хлебе появилась плесень, то он уже непригоден к употреблению в пищу, и его следует выбросить. Люди среднего и старшего возраста с ностальгией вспоминают, что прежде хлеб не плесневел и не зеленел, а просто черствел, списывая плесень на какие-то вредные добавки. В реальности, она образуется из-за нехватки кислорода, ведь теперь хлеб чаще хранят в герметичных пластиковых пакетах, а не в хлебницах как раньше. И все-таки, насколько опасно ли есть заплесневелый хлеб?

"Если мы один раз съедим испорченный хлеб, где плесени совсем чуть-чуть, иммунная система более-менее справится, — рассказала в интервью изданию "Москва 24" врач-диетолог Елена Соломатина. — Если съесть сразу много плесени, то, конечно, будет отравление. Но это нужно прямо совсем гнилой хлеб съесть. Понятно, что будет резь в животе, диарея, тошнота. Но редко кто из нас ест хлеб с таким большим количеством плесени".

Так что небольшое количество такого хлеба не опасно, но если вы начнете поглощать плесень постоянно, могут появиться серьезные проблемы с печенью, которая занимается борьбой с токсинами в организме. Их количество может быть чрезмерным для этого органа. Перенапряжется и иммунная система. Поэтому заплесневелый хлеб не нужно обрезать, самое разумное его просто выбросить.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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