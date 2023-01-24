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Эпидемиолог: отличие "Кракена" от гриппа и других инфекций — высокая заразность

Здоровье

Как определить, что причиной болезни стал именно "Кракен", а не какой-то другой вирус, рассказала эпидемиолог Наталья Пшеничная в беседе с "КП".

По словам специалиста, у этого штамма на сегодня самая высокая заразность из всех известных науке возбудителей COVID-19.

Врач отметила, что по симптоматике новые штаммы "ковида" близки к ОРВИ, то есть к обычной простуде. Но их главное отличие в чрезмерной заразности, опасных осложнениях и остаточных явлениях.

Противостоять "Кракену" иммунитет не способен: ни полученный от вакцинации, ни сформировавшийся после перенесённого "ковида" другого штамма. Однако прививка всё же может предотвратить тяжёлые осложнения, заключила собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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