Женщинам за время беременности нужно пройти не менее чем через семь УЗИ

До сих пор у экспертов в области акушерства и гинекологии из разных стран мира нет чёткого представления о том, через какое минимальное количество УЗИ следует проходить женщине во время беременности. В некоторых странах вроде США и Великобритании предлагают делать два УЗИ, в России рекомендуют три, где-то еще больше. Считается, что если беременность проходит без осложнений, то дополнительных исследований и не нужно.

Однако специалисты из частной лондонской клиники The Birth Company заявили изданию The Daily Mail, что число ультразвуковых исследований во время беременности должно доходить до семи, причем для всех будущих мам. По их мнению, это поможет избежать потенциально необязательных травм и экстренного кесарева сечения.

"В моем идеальном мире нынешнее руководство для врачей по ведению беременности будет изменено в пользу проведения большего количества УЗИ, — говорит Кейт Ричардсон из The Birth Company. — Сейчас их проводят только женщинам из групп риска".

При этом Королевский колледж акушеров и гинекологов заявляет, что дополнительные УЗИ при обычной беременности не требуются. Некоторые акушеры даже считают, что эти лишние ультразвуковые исследования провоцируют стресс у родителей. Обычно первое УЗИ проводят с 11 по 14 неделю, а второе с 18 по 21. И только если выявлены какие-то патологии, назначают дополнительные исследования.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.