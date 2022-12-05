Врач Соломатина: молоко не нужно сочетать с овощами, рыбой и мучными изделиями

Овощи, рыбу и мучные изделия не следует употреблять вместе с молоком. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на врача, молочные напитки богаты белком, который плохо сочетается с другими продуктами.

"В основном он вступает в конкуренцию", — пояснила специалист.

Соломатина отметила, что люди, которые регулярно употребляют молоко вместе с овощами или рыбой, жалуются на проблемы с работой желудочно-кишечного тракта. По словам врача, многие россияне любят сочетать молоко с булочками. Такая комбинация приводит к метеоризму и диспепсии, указала эксперт.

Как подчеркнула специалист, в молоко можно добавлять различные ягоды. Кроме того, диетолог уточнила, что оно неплохо взаимодействует с различными крупами.

При этом лучший вариант — пить молоко отдельно от остальной пищи, заключила Соломатина.

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