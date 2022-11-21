Врач Панфилова: фтор, триклозан и сахара — вредные ингредиенты в зубных пастах

На прилавках магазинов можно встретить зубные пасты с фтором, триклозаном, лаурилсульфатом натрия и сахарами, однако все они негативно влияют на здоровье, сообщила стоматолог-терапевт Татьяна Панфилова.

Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на специалиста, прежде всего следует отказаться от покупки паст, которые содержан триклозан, метронидазол и фтор. По словам стоматолога, на упаковках часто указано, что они обладают антибактериальным и противогрибковым эффектом. На самом деле такие пасты убивают даже полезные микроорганизмы в ротовой полости, уточнила врач.

Эксперт добавила, что фтор действительно позволяет защититься от кариеса, однако при длительном использовании он начинает скапливаться в тканях, в результате чего запускается поражение зубов флюорозом.

Панфилова также порекомендовала не покупать пасты с сахарами и лаурилсульфатом.

"Лучше отдать предпочтение зубным пастам с лаурилсаркозинатом натрия — он хуже пенится, но не вредит здоровью зубов и полости рта", — сказала медик.

Пасты с ксилитом (заменитель сахара) тоже не навредят здоровью человека, заключила специалист.