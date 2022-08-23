Аллерголог-иммунолог рассказал, как защититься от летнего смога

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в комментарии Pravda.Ru посоветовал носить маску для того, чтобы защитить себя от летнего смога, в частности, из-за пожаров, которые бушуют в Рязанской области.

"Прежде всего должна быть защита органов дыхания, банальные маски. Обычно можно самому из подручных средств сделать защиту из шарфика, платочка, тогда их имеет смысл увлажнять. Потому что в этом случае волокна разбухают, сама структура, которая поглощает вот эти разделённые частицы, она как бы становится более, что называется плотной", — отметил он.

По словам врача, в такой период безопаснее находится в помещении, а не на улице.

"Помещение можно защитить от проникновения дыма смога, можно закрыть окна и пользоваться кондиционером", — порекомендовал он.

Болик предупредил, что, если долго человек будет дышать смогом, то это резко повысит его шансы заболеть каким-нибудь раком. Кроме того, запах дыма может вызвать раздражение, спазм дыхательных путей, и на этом фоне обостряются, как правило, хронические заболевания дыхательных путей.

Ранее представители комплекса городского хозяйства мэрии Москвы сообщили, что в столице и Подмосковье люди снова ощущают запах гари. Причиной послужили пожары в Рязанской области.