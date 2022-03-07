Кардиолог перечислил вредные для работы сердца продукты

Врач Юрий Серебрянский рассказал о продуктах, которые оказывают отрицательное влияние на здоровье. По словам кардиолога, жирные молочные продукты, сладкая и солёная пища негативно сказываются на работе сердца.

Как отметил специалист, наличие холестерина в организме выше нормы способно нарушить структуру сосудов. По этой причине эксперт порекомендовал не употреблять слишком много таких продуктов, как:

жирное молоко,

жирный творог,

куриные крылышки,

шкурка от курицы и индейки.

"Злоупотребление сахаром вредно. Мучные продукты должны быть ограничены особенно лицам с повышенной массой тела", — предупредил врач в разговоре с Москвой 24.

Вместе с этим он напомнил, что соль задерживает жидкость в организме, способствует повышению давления. Также Серебрянский призвал заниматься физкультурой и рационально питаться, чтобы не накапливать жир в сердце.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов призвал не игнорировать колющую боль в районе сердца. По данным специалиста, она может оказаться предвестником инфаркта миокарда, аневризмы аорты.

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