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Автор Евгения Васильева

Кардиолог перечислил вредные для работы сердца продукты

Здоровье

Врач Юрий Серебрянский рассказал о продуктах, которые оказывают отрицательное влияние на здоровье. По словам кардиолога, жирные молочные продукты, сладкая и солёная пища негативно сказываются на работе сердца.

Кардиолог перечислил вредные для работы сердца продукты

Как отметил специалист, наличие холестерина в организме выше нормы способно нарушить структуру сосудов. По этой причине эксперт порекомендовал не употреблять слишком много таких продуктов, как:

  • жирное молоко,
  • жирный творог,
  • куриные крылышки,
  • шкурка от курицы и индейки.

"Злоупотребление сахаром вредно. Мучные продукты должны быть ограничены особенно лицам с повышенной массой тела", — предупредил врач в разговоре с Москвой 24.

Вместе с этим он напомнил, что соль задерживает жидкость в организме, способствует повышению давления. Также Серебрянский призвал заниматься физкультурой и рационально питаться, чтобы не накапливать жир в сердце.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов призвал не игнорировать колющую боль в районе сердца. По данным специалиста, она может оказаться предвестником инфаркта миокарда, аневризмы аорты.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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