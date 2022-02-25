EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Гастроэнтеролог объяснил, отчего может возникать колющая боль в области сердца

Здоровье

Если при вдохе у человека возникает колющее ощущение в области сердца, то это может быть связано или с рёбрами, которые движутся при вдохе, или с перемещением органов средостения, где расположен пищевод, трахея, аорта и полая вена. В этом случае можно заподозрить начинающийся инфаркт миокарда, аневризму аорты, стенокардию или аритмию. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов на своём YouTube-канале.

Гастроэнтеролог объяснил, отчего может возникать колющая боль в области сердца

Доктор заметил, что иногда такие ощущения могут появляться эпизодически. В таком случае это может быть стенокардия Принцметала или нервное возбуждение, когда сердце испытывает временное недомогание, и это проявляется ощущением как будто что-то колет.

Первое, что нужно сделать, когда "колет сердце" — это сесть, успокоиться и убрать физическую активность, создающую дополнительную нагрузку на сердце, пояснил врач. Чтобы снять спазм сосудов можно выпить пустырник, валерьянку или корвалол, посчитать свой пульс и, если есть какие-то подозрения, сделать ЭКГ.

По словам специалиста, если покалывание возникает при дыхании, оно может быть связано с паническими атаками, бронхиальной астмой или аллергическими проявлениями. Колющие ощущения при проглатывании пищи или приёме холодной/горячей воды чаще всего связаны с пищеводом. В таком случае причину проблему можно выявить во время гастроскопии, заключил доктор Вялов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кишечник и колиты. Что делать если колет под ребрами и сердце?
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Sberbank
Новости
Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook
Гастроэнтеролог объяснил, отчего может возникать колющая боль в области сердца
Украина никогда не капитулирует перед Россией, заявил посол Украины в Германии
"Нас-то за что": посольство Британии о решении РФ закрыть воздушное пространство
Марков объяснил, как Зеленский может немедленно остановить боевые действия
Украина использует паузу из-за переговоров для размещения РСЗО в Киеве — Песков
Песков: взяв паузу из-за переговоров, Киев развёртывает системы залпового огня
Спецназ ФРГ вывез из Киева удивлённого происходящим директора разведки Германии
Путин призвал украинских военных отстранить от власти в Киеве нацистов
Ищенко объяснил, когда может закончиться спецоперация на Украине
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове

Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.

Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Бывший СССР
Россия выдвинула Киеву новый ультиматум. Нужен ли "Минск-3"?
Политика. Новости и аналитика
ДНР: Военнослужащие 53-й бригады ВСУ перешли на сторону Донбасса
Юрий Носовский "Пистолет вместо атомной бомбы": украинские политики пугают "агрессоров" раздачей оружия населению Юрий Носовский Усам Оздемиров В сшибке России и Запада рождается могучая Евразия Усам Оздемиров Любовь Степушова Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Нацистов в плен не брать: чеченский батальон пошёл на Мариуполь
Политика. Новости и аналитика
Полковник запаса рассказал, как может развиваться спецоперация на Украине дальше
Кедми предположил, где могут появиться военные России после Украины
Политика. Новости и аналитика
Кедми предположил, где могут появиться военные России после Украины
Последние материалы
Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook
Гастроэнтеролог объяснил, отчего может возникать колющая боль в области сердца
Украина никогда не капитулирует перед Россией, заявил посол Украины в Германии
"Нас-то за что": посольство Британии о решении РФ закрыть воздушное пространство
Марков объяснил, как Зеленский может немедленно остановить боевые действия
Украина — территориально нестабильное государство, которое продолжит распадаться
Украина использует паузу из-за переговоров для размещения РСЗО в Киеве — Песков
Песков: взяв паузу из-за переговоров, Киев развёртывает системы залпового огня
Спецназ ФРГ вывез из Киева удивлённого происходящим директора разведки Германии
Путин призвал украинских военных отстранить от власти в Киеве нацистов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников