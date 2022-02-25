Гастроэнтеролог объяснил, отчего может возникать колющая боль в области сердца

Если при вдохе у человека возникает колющее ощущение в области сердца, то это может быть связано или с рёбрами, которые движутся при вдохе, или с перемещением органов средостения, где расположен пищевод, трахея, аорта и полая вена. В этом случае можно заподозрить начинающийся инфаркт миокарда, аневризму аорты, стенокардию или аритмию. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов на своём YouTube-канале.

Доктор заметил, что иногда такие ощущения могут появляться эпизодически. В таком случае это может быть стенокардия Принцметала или нервное возбуждение, когда сердце испытывает временное недомогание, и это проявляется ощущением как будто что-то колет.

Первое, что нужно сделать, когда "колет сердце" — это сесть, успокоиться и убрать физическую активность, создающую дополнительную нагрузку на сердце, пояснил врач. Чтобы снять спазм сосудов можно выпить пустырник, валерьянку или корвалол, посчитать свой пульс и, если есть какие-то подозрения, сделать ЭКГ.

По словам специалиста, если покалывание возникает при дыхании, оно может быть связано с паническими атаками, бронхиальной астмой или аллергическими проявлениями. Колющие ощущения при проглатывании пищи или приёме холодной/горячей воды чаще всего связаны с пищеводом. В таком случае причину проблему можно выявить во время гастроскопии, заключил доктор Вялов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.