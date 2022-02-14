Доктор Берг раскрыл, что будет с организмом после двух недель закаливания

Кратковременное воздействие холодной воды удивительным образом действует на иммунную систему. А что произойдёт, если в течение двух недель ежедневно принимать холодный душ? Об этом рассказал американский диетолог, популяризатор здорового образа жизни доктор Эрик Берг на своём YouTube-канале.

Специалист заметил, что холодная вода помогает вырабатывать больше антиоксидантов, которые снижают риск онкологии и других заболеваний.

Берг напомнил, что тело человека эволюционировало тысячелетиями, чтобы приспособиться к холоду. Поэтому когда мы подвергаем организм короткому стрессу, он адаптируется и становится сильнее.

Кратковременное воздействие холодной воды вызывает выработку большего количества моноцитов и лимфоцитов, которые борются с патогенами. При этом повышается норадреналин — гормон, недостаток которого наблюдается у людей с депрессией и дефицитом внимания. Используя холодный душ можно повысить норадреналин и снизить кортизол, тем самым подняв настроение и убрав стресс, добавил специалист.

По его словам, при воздействии холода вырабатывается бурый жир, который помогает похудеть, так как ускоряет обмен веществ и вызывает потерю белого жира. Сто граммов бурого жира сжигает 3400 килокалорий, что больше, чем можно съесть за день. Бурый жир повышает чувствительность организма к инсулину, этого гормона будет требоваться меньше. Холод также активирует рост новых нейронов и запускает процессы аутофагии (переработку старых поврежденных белков), так же как и голодание.

И все эти положительные эффекты можно, по мнению доктора Берга, ощутить на себе уже через две недели ежедневного приёма холодного душа. Однако начинать закаливание нужно постепенно, снижая температуру воды с привычной теплой на несколько градусов каждый день, предупредил автор канала.

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