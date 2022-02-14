EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Доктор Берг раскрыл, что будет с организмом после двух недель закаливания

Здоровье

Кратковременное воздействие холодной воды удивительным образом действует на иммунную систему. А что произойдёт, если в течение двух недель ежедневно принимать холодный душ? Об этом рассказал американский диетолог, популяризатор здорового образа жизни доктор Эрик Берг на своём YouTube-канале.

Доктор Берг раскрыл, что будет с организмом после двух недель закаливания

Специалист заметил, что холодная вода помогает вырабатывать больше антиоксидантов, которые снижают риск онкологии и других заболеваний.

Берг напомнил, что тело человека эволюционировало тысячелетиями, чтобы приспособиться к холоду. Поэтому когда мы подвергаем организм короткому стрессу, он адаптируется и становится сильнее.

Кратковременное воздействие холодной воды вызывает выработку большего количества моноцитов и лимфоцитов, которые борются с патогенами. При этом повышается норадреналин — гормон, недостаток которого наблюдается у людей с депрессией и дефицитом внимания. Используя холодный душ можно повысить норадреналин и снизить кортизол, тем самым подняв настроение и убрав стресс, добавил специалист.

По его словам, при воздействии холода вырабатывается бурый жир, который помогает похудеть, так как ускоряет обмен веществ и вызывает потерю белого жира. Сто граммов бурого жира сжигает 3400 килокалорий, что больше, чем можно съесть за день. Бурый жир повышает чувствительность организма к инсулину, этого гормона будет требоваться меньше. Холод также активирует рост новых нейронов и запускает процессы аутофагии (переработку старых поврежденных белков), так же как и голодание.

И все эти положительные эффекты можно, по мнению доктора Берга, ощутить на себе уже через две недели ежедневного приёма холодного душа. Однако начинать закаливание нужно постепенно, снижая температуру воды с привычной теплой на несколько градусов каждый день, предупредил автор канала.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Что произойдет через 14 дней принятия холодного душа
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы сша диетолог иммунитет закаливание
Новости
Как узнать о наличии порока сердца, рассказал врач-кардиолог
Стрелков объяснил причину сильного взрыва 12 февраля на окраине Донецка
Басурин: ситуация на линии соприкосновения в Донбассе может "взорваться"
Доктор Берг раскрыл, что будет с организмом после двух недель закаливания
Мясников объяснил, сколько времени антитела сохраняются после болезни
Журналисты США негодуют из-за допуска Валиевой до Игр: "Какой мрачный день"
Малышева рассказала, чем опасна частая ревакцинации от COVID-19
Вирусолог Волчков рассказал, где появится новый суперштамм COVID-19
Посол Украины допустил отказ Киева от вступления в НАТО
В CAS объяснили, как возраст Валиевой повлиял на решение суда по допингу
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"

Инцидент с заходом в территориальные воды России атомной подлодки США мог закончиться ядерной катастрофой. Причину этого назвал полковник Баранец.

Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"
"Мы не папуасы": в Госдуме потребовали запретить День святого Валентина в РФ
Общество
"Мы не папуасы": в Госдуме потребовали запретить День святого Валентина в РФ
Мир. Новости мира
Депутат Рады Рабинович: "война" против Украины уже началась, но напала не Россия
Мир. Новости мира
Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России
Любовь Степушова Орбан призвал к союзу с православными и намекнул о выходе Венгрии из ЕС Любовь Степушова Ирина Шлионская "Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти... Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вимана: У древних были космолёты? Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
NI: американский политолог объяснил, зачем США "истерия" вокруг Украины
Силовые структуры
Эксперт назвал спецсредство, которое применил "Маршал Шапошников" против АПЛ США
Баширов объяснил, почему бегут иностранцы из Киева
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, почему бегут иностранцы из Киева
Последние материалы
В CAS объяснили, как возраст Валиевой повлиял на решение суда по допингу
В США возмутились допуском Валиевой: "Мы разочарованы"
В России напомнили Штайнмайеру о его формуле после обращения к Путину
Прилучный настаивает на компенсации в 4,5 миллиона рублей за свои травмы
Президент Германии Штайнмайер призвал Путина "ослабить петлю на шее" Украины
В США обвинили РФ и КНР в попытке «подорвать» роль Восточноазиатского саммита
Олигарх и владелец "Шахтёра" Ринат Ахметов покинул Украину
СБУ обратилась к украинцам из-за беспрецедентного информационного воздействия
Эндокринолог объяснила, почему влюблённые люди дольше живут
В Кремле рассказали о двусторонних отношениях с США: Они "лежат на полу"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников