По прогнозам врачей штаммом COVID-19 "омикрон" переболеют почти все. При этом медики сравнивают новую разновидность коронавируса с простым ОРЗ.
Врач-терапевт клиники Hadassah Medical Moscow ГК "Медскан" Татьяна Федосеева рекомендует при первых признаках простуды в первую очередь изолироваться от окружающих.
Медик советует потреблять больше жидкости (в сутки выпивать не менее 1,5 литра воды), больше отдыхать, так как организму нужны силы для борьбы с инфекцией.
"На начальном этапе терапии я рекомендую промывание носа морской водой: около трех-четырех раз в сутки. После промывания необходимо использовать назальные противовирусные и противовоспалительные капли с основным компонентом интерфероном — по две дозы четыре раза в сутки", — цитирует слова терапевта ФАН.
Федосеева говорит о пользе витаминов С и D и препаратов цинка.
Чтобы справиться с болью в горле, врач советует полоскание тс хлоргексидином, мирамистином или фурацилином.
"При температуре выше 37,8 необходимо начать прием противовоспалительных, анальгезирующих и жаропонижающих средств. Это могут быть препараты с содержанием парацетамола или ибупрофена.
Терапевт говорит о необходимости дополнить терапию противовирусными препаратами.
В рационе больного должно присутствовать больше белка, витаминов, макро- и микроэлементов. Жирную пищу нужно исключить.
"На вторые-третьи сутки от начала заболевания можно самостоятельно выполнить антиген-тест, он чувствительнее ПЦР в первые дни, чтобы выяснить, есть ли у вас коронавирус", — говорит Федосеева.
Медик предупреждает, что при выраженном ухудшении состояния, когда не приходит облегчения в течение нескольких дней, необходимо обратиться за медицинской помощью. Продолжать самолечение в подобных случаях рискованно.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Сергей Лавров рассказал, как, по его мнению, разрешится политическая ситуация вокруг Украины.