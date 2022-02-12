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Автор Елена Былкина

Терапевт рассказала, что делать при первых симптомах простуды

Здоровье

По прогнозам врачей штаммом COVID-19 "омикрон" переболеют почти все. При этом медики сравнивают новую разновидность коронавируса с простым ОРЗ.

Терапевт рассказала, что делать при первых симптомах простуды

Врач-терапевт клиники Hadassah Medical Moscow ГК "Медскан" Татьяна Федосеева рекомендует при первых признаках простуды в первую очередь изолироваться от окружающих.

Медик советует потреблять больше жидкости (в сутки выпивать не менее 1,5 литра воды), больше отдыхать, так как организму нужны силы для борьбы с инфекцией.

"На начальном этапе терапии я рекомендую промывание носа морской водой: около трех-четырех раз в сутки. После промывания необходимо использовать назальные противовирусные и противовоспалительные капли с основным компонентом интерфероном — по две дозы четыре раза в сутки", — цитирует слова терапевта ФАН.

Федосеева говорит о пользе витаминов С и D и препаратов цинка.

Чтобы справиться с болью в горле, врач советует полоскание тс хлоргексидином, мирамистином или фурацилином.

"При температуре выше 37,8 необходимо начать прием противовоспалительных, анальгезирующих и жаропонижающих средств. Это могут быть препараты с содержанием парацетамола или ибупрофена.

Терапевт говорит о необходимости дополнить терапию противовирусными препаратами.

В рационе больного должно присутствовать больше белка, витаминов, макро- и микроэлементов. Жирную пищу нужно исключить.

"На вторые-третьи сутки от начала заболевания можно самостоятельно выполнить антиген-тест, он чувствительнее ПЦР в первые дни, чтобы выяснить, есть ли у вас коронавирус", — говорит Федосеева.

Медик предупреждает, что при выраженном ухудшении состояния, когда не приходит облегчения в течение нескольких дней, необходимо обратиться за медицинской помощью. Продолжать самолечение в подобных случаях рискованно.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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