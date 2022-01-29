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Автор Светлана Нерадовская

Мясников рассказал о продукте, который помогает противостоять коронавирусу

Здоровье

Для надёжной защиты от коронавируса, безусловно, нужно сделать прививку, но в дополнение к ней можно и нужно укреплять иммунитет своими силами, заявил телеведущий и врач Александр Мясников.

Мясников рассказал о продукте, который помогает противостоять коронавирусу

В эфире телеканала "Россия 1" специалист рассказал, какой продукт нужно употреблять с этой целью. По словам Мясникова, бороться с вирусом помогают орехи.

"Если вы скажете, а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться, ответ будет: в том числе и орехи", — сообщил эксперт.

Он рассказал о существовании продуктов, снижающих С-реактивный белок и тем самым уменьшающих в организме воспаление. Лидируют в этом отношении именно орехи, считает врач.

Мясников напомнил, что орехи полезны не только как средство борьбы с коронавирусом. Они способствуют снижению в организме "плохого" холестерина и предотвращают сердечно-сосудистые заболевания.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как повысить иммунитет в период болезней? / Какие вредные продукты влияют на иммунитет?
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
Темы иммунитет александр мясников
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