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Автор Елена Былкина

Мясников о перечне противопоказаний к вакцинации от COVID-19: "Глазам не верю!"

Здоровье

Доктор Мясников считает, что перечень противопоказаний к прививкам от коронавируса ставит "жирный крест на вакцинации". Перечень отводов от прививок утвердили в Министерстве здравоохранения.

Мясников о перечне противопоказаний к вакцинации от COVID-19: "Глазам не верю!"

Александр Мясников отметил, что проводить вакцинацию без чётко определённого перечня противопоказаний невозможно.

"Наконец-то! Минздрав утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от ковида", — написал теледоктор в своём Telegram-канале.

При этом сам список медицинских отводов от прививок медика удивил.

"Но…… Читаю и глазам не верю", — эмоционально отреагировал врач на решение Минздрава.

Мясников перечислил бессрочные противопоказания к вакцинации от COVID-19.

"Аллергия и тяжёлые поствакцинальные осложнения после предыдущей прививки: анафилактический шок, тяжёлые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, и, внимание: гиперемия или отёк в месте инъекции", — написал телеведущий.

Особенно врача поразил последний пункт из списка противопоказаний.

"Ладно высокая температура и судорожный синдром, хотя нигде в мире они не относятся к абсолютным противопоказаниям, ну да Бог с ним, но гиперемия или отёк в месте инъекции!" — восклицает медик.

Мясников назвал такую реакцию на прививку самым распространённым и самым безобидным побочным явлением, которое наблюдается у большинства пациентов, особенно молодых.

Врач считает, что включение гиперемии (покраснения) и отёка в месте инъекции в список абсолютных и бессрочных противопоказаний ставит жирный крест на вакцинации.

Не понимает Мясников, как теперь поступать беременным, так как
"Спутник лайт" (первый компонент "Спутника V") в списке противопоказаний.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Глава Минздрава РФ перечислил противопоказания к вакцинации от COVID-19
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 александр мясников
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