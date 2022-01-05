Генпрокуратура: в интернете началась кампания по продвижению фейков о вакцинах

Масштабная кампания по продвижению фейковой информации о вакцинах против COVID-19 началась в интернете. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в сети распространяют сведения о смертельной опасности вакцинации, "неминуемом вымирании" привитого населения, "чипировании" людей, передаёт ТАСС. Жители РФ находят эти данные в Telegram-каналах и интернет-сервисах.

По информации Генпрокуратуры, на некоторых сайтах пользователям также предлагают приобретать справки и сертификаты о вакцинации, QR-коды, результаты ПЦР-тестирования без обращения в медицинские учреждения.

В 2021 году Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием удалить значительное количество фейковых сведений. После этого специалисты заблокировали материалы, направленные на введение граждан в заблуждение относительно возникновения и течения коронавируса.

Большая часть недостоверной информации размещается в таких мессенджерах и соцсетях, как "Одноклассники", "Вконтакте", TikTok, Twitter, Facebook, Теlеgram.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.