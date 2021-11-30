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Попова: в России оперативно создали тест для выявления омикрон-штамма

Здоровье

В России специалисты уже разработали тест, который способен выявить именно омикрон-штамм коронавирусной инфекции. Об этом заявила Анна Попова, главный санитарный врач РФ и глава Роспотребнадзора.

Попова: в России оперативно создали тест для выявления омикрон-штамма

Она рассказала, что тест-система для обнаружения нового штамма подготовлена ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Специалисты справились с этой задачей буквально за несколько дней, отметила Попова.

"С момента опубликования полногеномной последовательности в течение буквально нескольких дней уже разработан диагностикум, тест-система. Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму (омикрону)", — передаёт РИА Новости её слова.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин озвучил три сценария развития эпидемиологической ситуации с появлением омикрон-штамма. Он рассказал, к чему может привести новая разновидность коронавируса. По его мнению, позитивный расклад событий имеет наименьшую вероятность.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
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