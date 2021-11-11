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Женщины, беременные мальчиками, хуже защищены от коронавируса

Здоровье

Американские учёные выяснили, что иммунитет беременных женщин по-разному реагирует на коронавирус. Оказывается, многое зависит от пола будущего ребёнка:

Женщины, беременные мальчиками, хуже защищены от коронавируса

беременные с COVID-19, ожидающие рождения мальчиков, показали более низкие уровни антител к коронавирусу, чем будущие мамы девочек.

Таков результат проведённого исследования, согласно отчёту учёных, опубликованному в журнале "Science Translational Medicine".

"Известия" обратились за разъяснением к российским специалистам, которые увидели в обнаруженной закономерности влияние гормонов, которые выполняют функцию иммуностимуляторов, регулирующих чувствительность всей системы.

Как пояснила изданию Бальжина Тагарова, врач акушер-гинеколог клиники "МЕДСИ на Федосьино" гормоны, которые вырабатываются плодом женского пола, являются иммуностимуляторами, а мужские обладают иммуносупрессорными (подавляющими иммунитет) свойствами.

"Поэтому иммунитет будущих мам девочек работает активнее, а значит, от инфекции они лучше защищены. Кстати, плод мужского пола в целом больше подвержен к различным внутриутробным осложнениям, в отличие от женского", — говорит доктор Тагарова.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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