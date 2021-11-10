Мурашко счёл возможной уголовную ответственность для врачей-антиваксеров

Применение уголовной ответственности возможно для врачей, выступающих против вакцинации от коронавируса, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто (…) сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-"антиваксеры" заболели", — цитирует главу Минздрава "Интерфакс".

Мурашко заявил о необходимости "жёсткой позиции" в вопросе вакцинации населения в ходе борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Министр указал на Сингапур, где не привитым от COVID-19 грозит отказ в медпомощи.

"Мы не говорим сейчас об этом, но решения вот какие возникают. Убедить, подтолкнуть принять решение. … Медицинские работники должны это сделать, объяснить", — сказал Мурашко.

Согласно сведениям главы российского Минздрава, на данный момент в стране первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 62 млн человек, что составляет 53% взрослого населения.

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