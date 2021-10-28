Ковидный госпиталь в Томске проверят после ролика об антисанитарии в нём

Ковидный госпиталь медико-санитарной части №2 в Томске стал объектом проверок после появления в Сети видео об антисанитарии и некачественном оказании помощи пациентам в нём.

Ролик выложил в сети горожанин, который под видом врача проник в медучреждение, чтобы проверить, как там ухаживают за его бабушкой, которую госпитализировали в "красную зону". По словам томича, оказалось, что женщину не лечили должным образом, не меняли ей подгузники, не следили за кислородной трубкой.

После появления видео в Сети замгубернатора Томской области Алёна Левко инициировала служебную проверку в респираторном госпитале.

"Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19", — написала чиновница в Instagram.

По словам Левко, для проверки медучреждения создали комиссию, в которую вошли представители Депздрава, Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

"Задачи комиссии — оценить качество оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и оценить пропускной режим, который действует по допуску в "красную зону"", — уточнила замглавы региона.

В региональном СУ СКР также сообщили, что начали доследственную проверку в связи с появлением видео о ситуации в госпитале. По результатам проверки планируется принять процессуальное решение.

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