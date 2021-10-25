В Крыму мобильные группы проверяют сертификаты и QR-коды

В Крыму приступили к работе специальные мобильные группы по проверке соблюдения ограничительных мер в условиях распространения коронавируса.

РИА Новости передаёт слова председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка:

"Речь идет о соблюдении безопасной социальной дистанции, масочного режима, наличии сертификата о вакцинации или QR-кода у персонала и посетителей объектов общественного питания, культуры, спорта и досуга".

Гоцанюк сообщил, что мобильные группы состоят из представителей органов власти и правоохранителей. Их задача проверить реальность исполнения указа о введении режима повышенной готовности на территории республики с учётом недавно внесенных в него изменений.

В понедельник, 25 октября, в регионе начали действовать новые "антиковидные" меры:

обязательное наличие QR-кодов при размещении в отели и посещении общественных мест;

самоизоляция пожилых граждан старше 65 лет;

прекращение работы офисов МФЦ;

заключение браков в присутствии не более 10 человек.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Крыму ужесточили меры по противодействию коронавирусной инфекции для заселяющихся в отели.

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