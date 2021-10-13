Власти Крыма оценили вероятность введения локдауна в регионе

Вице-премьер, министр труда и соцзащиты республики Крым Елена Романовская сообщила во время брифинга, что ужесточение мер из-за COVID-19 последует только при увеличении количества новых случаев заболевания.

Масочный режим в Крыму сохраняется

Романовская отметила, что введение локдауна пока не планируется. Решения о введении QR-кодов и перевод школьников на дистанционный режим также на сегодняшний день не рассматриваются.

"Введение ограничений дополнительных, более жёстких, конечно, будем рассматривать, если показатели не стабилизируются. На сегодняшний день мы пока не принимаем решения о введении QR-кодов и переводе на дистанционное обучение. <…> Локдаун на сегодняшний день даже при тех показателях, которые есть, вводить не предполагается", — сказала Романовская.

Во вторник, 12 октября, суточный прирост заражений в Крыму составил 544 случая, что является максимальным показателем с начала пандемии. Вице-премьер отметила, что масочный режим в республике сохраняется. При этом въезд в Крым перекрываться не будет.

Власти Крыма с 11 октября ужесточили антиковидные меры:

50% сотрудников госучреждений перешли на дистанционный режим работы, а на предприятиях сферы услуг и туризма, где уровень вакцинации сотрудников менее 80%, к клиентам допускают сотрудников только после прохождения ПЦР-тестирования.

На сегодняшний день в Крыму восемь школьных учреждений и один детский сад переведены на дистанционное обучение.

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