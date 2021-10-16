Счётчик вакцинации от COVID-19 запустили в РФ

Счётчик вакцинации от коронавируса и тепловую карту ситуации с заболеваемостью им в российских регионах появились с 16 октября на портале Стопкоронавирус. РФ, публикующим официальные данные по COVID-19 в стране.

О появлении новых блоков данных на портале сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

«Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по Российской Федерации, так и в регионах», - пояснила вице-премьер.

По её словам, информацию в новых блоках будут обновлять еженедельно.

По словам гендиректора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, размещённая на портале тепловая карта позволит оценить напряженность эпидемиологической ситуации по COVID-19 в любом из регионов РФ, получить информацию о действующих там ограничениях, а также узнать оперативные данные по заболеваемости.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 33208 заразившихся коронавирусом – это максимальный показатель с начала пандемии. Также обновлён суточный максимум летальных исходов COVID – 1002 умерших.

С начала пандемии в РФ зарегистрировали 7958384 случая заражения коронавирусом инфекции. Более 6,9 млн заболевших выздоровели, 222315 умерли.

Согласно данным счётчика вакцинации от COVID-19, в стране первым компонентом привились 51018767 человек, вторым - 47558639. Показатель коллективного иммунитета составил 45%.

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