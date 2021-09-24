Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член Российской академии наук Александр Горелов спрогнозировал, как будет развиваться ситуация с COVID-19 этой осенью в РФ.
По словам специалиста, высокого уровня заболеваемости пока не ожидается, но многое зависит от соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, передаёт РИА Новости.
"Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом. Однако же тут многое зависит от нас самих", — отметил Горелов.
Он попросил россиян не переставать выполнять простые действия:
Эксперт подчеркнул, что в азиатских странах все эти правила стали уже привычными нормами жизни после выявления первого вируса SARS. По мнению Горелова, говорить об отмене ограничений можно будет лишь после создания необходимой иммунной прослойки. У населения России её пока нет.
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