Производство вакцины "Ковивак" возобновили после модернизации в центре Чумакова

Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова возобновил производство вакцины "Ковивак" после модернизации оборудования. Об этом сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов.

«Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании», - цитирует заявление руководителя центра ТАСС.

По словам Айдара Ишмухаметова, благодаря обновлённому оборудованию, центр сможет нарастить производственные мощности в 2-2,5 раза.

«Поэтому мы считаем, что в ближайшее время "Ковивак" станет гораздо более доступным для всех российских граждан", - отметил директор.

Айдар Ишмухаметов уточнил, что до конца 2021 года планируется выпустить 2,5 млн доз вакцины. Всего уже выпущено 1,5 млн доз.

Ранее сообщалось, что Центр имени Чумакова планирует модифицировать вакцину "Ковивак" под коронавирусный штамм «дельта». Кроме того, осенью центр планировал получить разрешение на проведение третьей стадии клинических испытаний вакцины на людях старше 60 лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.