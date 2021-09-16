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Песков: заражённые люди в окружении Путина не ревакцинировались

Здоровье

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что заражённые коронавирусом люди из личного окружения президента РФ Владимира Путина своевременно не ревакцинировались, поэтому подхватили COVID-19, однако все они переносят болезнь бессимптомно или в лёгкой форме.

Песков: заражённые люди в окружении Путина не ревакцинировались

Ранее глава государства сказал, что уходит на самоизоляцию из-за положительных тестов на коронавирус у людей из его окружения. В четверг, 16 сентября, лидер страны уточнил, что заболел не один или два человека, а несколько десятков. Песков заверил, что Путин регулярно проходит тестирование на COVID-19.

По словам Пескова, люди в окружении президента делали прививку, но прошло время, количество антител снизилось, и без ревакцинации организм стал подвержен заражению.

"Поэтому, к сожалению, были инфицированы", — сказал Песков в беседе с РИА Новости.

Пресс-секретарь президента отметил, что почти все болеют бессимптомно или в лёгкой форме, тяжёлых случаев не зафиксировано.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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