Самоизоляция Путина продлится ещё неделю

Президент России Владимир Путин останется на самоизоляции ещё как минимум неделю. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Какое-то количество дней ещё продлится… Я думаю, как минимум неделю это будет, как минимум, но точное количество дней я вам не могу сказать", — цитирует РИА Новости слова Дмитрия Пескова.

Ранее Владимир Путин заявил, что заражение инфекцией COVID-19 людей в его окружении вынуждает его уйти на самоизоляцию. Владимир Путин прошёл полную вакцинацию "Спутником V" в апреле 2021 года.

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