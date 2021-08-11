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Средства личной гигиены увеличивают количество смога, висящего над городами

Здоровье

Недавнее исследование Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA)США показало, что дезодорант, солнцезащитный крем и спрей от насекомых - причины большей части смога, висящего над городами.

Поскольку миллионы людей часто применяют эти средства, их частицы значительно увеличивают загрязнение озона – даже больше, чем дорожное движение.

Например, в Нью-Йорке пробы воздуха, собранные во время полевой миссии 2018 года, показали, что эти ароматные средства личной гигиены ответственны примерно за половину летучих органических соединений (ЛОС), вырабатываемых людьми.

ЛОС могут вызвать проблемы со здоровьем у людей всех возрастов, страдающих заболеваниями легких.

“Плохой” озон может вызвать проблемы с дыханием

Смог над Алматой
 

Смог образуется в теплые солнечные дни и обычно усугубляется химическими веществами, выходящими из выхлопных труб автомобилей, электростанций и промышленных дымовых труб. Он может быть “хорошим” или “плохим”, в зависимости от того, где находится.

Озоновый слой высоко в атмосфере -хороший, потому что он блокирует потенциально вредную ультрафиолетовую энергию, не пропуская ее к поверхности планеты.

Плохой озон (он же смог) находится вблизи поверхности и может вызвать проблемы с дыханием, потому что состоит в основном из загрязняющих веществ, выделяемых автомобилями, электростанциями, промышленными котлами, нефтеперерабатывающими заводами, химическими заводами.

Результаты исследования были опубликованы в междисциплинарном научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

На примере Нью-Йорка были рассмотрены другие городские районы, такие как Лос-Анджелес и Лас-Вегас.

  • Выбросы ЛОС из потребительских товаров увеличиваются по мере увеличения численности населения.

Команда ездила по городам на юго-западе США, проводя мобильные лабораторные и наземные измерения, чтобы узнать, сколько средств личной гигиены приходится на ЛОС.

Ученые ранее обнаружили:

  •  продукты с летучими химическими веществами – краски, чистящие средства и средства личной гигиены – были ответственны за 78% ЛОС Манхэттена.:
  • 22% составляли автомобили.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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