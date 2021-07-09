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Эпидемиолог объяснил, когда беременным нужно прививаться от COVID-19

Здоровье » Здоровье и профилактика

Беременным женщинам, желающим защитить себя и будущего ребёнка от заражения COVID-19, прививаться следует в третьем триместре. Это связано с тем, что к этому времени у малыша уже сформировались все органы и системы, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эксперт привёл в пример опыт Израиля, где вакцинация беременных от COVID-19 прошла успешно — и у женщин, и у их детей выработались антитела.

О безопасности и эффективности COVID-вакцин для беременных пишут все авторитетные медицинские издания.
В России на сегодняшний день вакцинация беременных не является обязательной.

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