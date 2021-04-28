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Апельсины и мята помогут "разбудить" нос после коронавируса

Здоровье » Здоровье и профилактика

Потеря обоняния является одним из распространённых симптомов COVID-19. Для восстановления этого чувства врачи применяли кортикостероидные препараты.

Апельсины и мята помогут "разбудить" нос после коронавируса

Но международная группа учёных выяснила, что это не обязательно, так как такие лекарства эффективны в случае проблем с обонянием, возникшим на фоне воспалительных процессов или заложенности носа.

У пациентов, заражённых COVID-19, происходит поражение нервной системы, поэтому пропадает способность чувствовать запахи.

В связи с этим данные препараты не помогают восстановить обоняние. Более того, кортикостероидные препараты могут даже навредить. Обоняние может восстановиться само, без специального лечения.

Но ускорить этот процесс помогут тренировки, сообщает Science Alert. Врачи рекомендуют четыре раза в день нюхать продукты с сильным запахом — апельсины, мяту, а также гвоздику и эвкалипт.

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Как вернуть обоняние и привести себя в форму после COVID-19 — рекомендации медиков
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Елена Андреева
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