Можно ли употреблять алкоголь перед визитом к стоматологу?

За сутки до посещения стоматолога не следует употреблять алкогольные напитки. Это связано с тем, что после приёма алкоголя в организме начинает вырабатываться фермент под названием алкогольдегидрогеназа из-за чего снижается действие анестетиков, сообщил в интервью "Звезде" врач-стоматолог Алексей Антипенко.

"Если мы планируем болезненные априори вмешательства, например, депульпирование, удаление зуба, анестетик не сработает, просто он технически не сработает на полную заложенную в него программу. Процентов 30 эффекта мы получим, но не более", — пояснил он.

В случае снижения эффективности анестетика, приходится переносить манипуляции.

Алкогольдегидрогеназа активна в организме в течение 48 часов.

Также специалист отметил, что в некоторых случаях пациент, находившийся в средней или тяжёлой степени алкогольного опьянения, может получить травму в кабинете стоматолога, так как там большое количество вращающихся инструментов.