Сахар активизирует процесс образования жира в печени

Умеренное потребление фруктозы и сахарозы повышает производство жира в печени, утверждают учёные из Цюрихского университета. Научная работа опубликована в издании Journal of Hematology.

По мнению экспертов, вызванные сахаром изменения жирового обмена могут продолжаться в течение длительного времени.

В результате более ранних исследований было доказано, что фруктоза может вызвать нарушение способности печени эффективно сжигать жир.

Диета с высоким содержанием фруктозы повреждает митохондрии и переводит печень от сжигания жира к его хранению. В процессе нового исследования учёные решили выяснить, были ли эти же метаболические нарушения вызваны умеренным потреблением сахара.

К участию в эксперименте привлекли более ста здоровых молодых людей, которых разделили на три группы. Участникам каждой группы ежедневно давали один напиток с 80 граммами фруктозы, глюкозы или сахарозы.

В результате выяснилось, что даже незначительное присутствие сахара в рационе может вызвать неблагоприятные метаболические эффекты. И эти эффекты длились дольше, чем считалось ранее.