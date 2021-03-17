Умеренное потребление фруктозы и сахарозы повышает производство жира в печени, утверждают учёные из Цюрихского университета. Научная работа опубликована в издании Journal of Hematology.
По мнению экспертов, вызванные сахаром изменения жирового обмена могут продолжаться в течение длительного времени.
В результате более ранних исследований было доказано, что фруктоза может вызвать нарушение способности печени эффективно сжигать жир.
Диета с высоким содержанием фруктозы повреждает митохондрии и переводит печень от сжигания жира к его хранению. В процессе нового исследования учёные решили выяснить, были ли эти же метаболические нарушения вызваны умеренным потреблением сахара.
К участию в эксперименте привлекли более ста здоровых молодых людей, которых разделили на три группы. Участникам каждой группы ежедневно давали один напиток с 80 граммами фруктозы, глюкозы или сахарозы.
В результате выяснилось, что даже незначительное присутствие сахара в рационе может вызвать неблагоприятные метаболические эффекты. И эти эффекты длились дольше, чем считалось ранее.
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