Власти Турции в приоритетном порядке начали процедуру вакцинации более миллиона сотрудников индустрии гостеприимства, сообщает АТОР.
Министерство культуры и туризма, а также Минздрав запустили систему регистрации туристического персонала, в которую будут вводиться данные о работниках различных предприятий отрасли. После этого им направят уведомления для явки в тот или иной пункт вакцинации.
Предполагается в первую очередь поставить прививку персоналу всех отелей, сертифицированных по протоколам безопасного туризма. Эти сотрудники общаются с отдыхающими теснее всего. Далее в очереди — работники турагентств, ресторанов, лицензированные гиды и водители туравтобусов.
Эксперты утверждают, что все сотрудники туротрасли — их около одного миллиона — будут вакцинированы к маю. Такая мера должна снять страхи иностранных отдыхающих заразиться коронавирусом на курорте.
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