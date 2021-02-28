В Калининградской области проснулись клещи

В Калининградской области проснулись первые полевые клещи. Об этом корреспонденту "Правды. Ру" сообщил эколог Евгений Волчев.

Активность членистоногих учёный зафиксировал 23 февраля в поселке Малиновка Зеленоградского района.

"В этом году клещи начали просыпаться раньше, чем в 2019-м и 2020-м. Это связано с наступившим потеплением и отсутствием заморозков по ночам. В прошлые годы такая активность наблюдалась во второй и третьей декаде марта", — пояснил Евгений Волчев.

Членистоногие в этом году будут активно размножаться, как и раньше, на всей территории области. Наибольшее количество популяции наблюдается в полях, лугах, окраинах населенных пунктов.

"Проводить противоклещевую обработку на территории области рекомендовано четыре раза за сезон, в первую очередь это относится к городским паркам и приусадебным участкам", — пояснил эксперт.

Чтобы обезопасить себя от укуса клеща, необходимо осматривать одежду и тело после прогулок по лесу, полям, посещения дачи и огородов, отметил Евгений Волчев. Также эколог советует делать прививки.

"В регионе неблагополучная эпидситуация по числу клещей, заражённых энцефалитом. Поэтому рекомендация — прививаться. Но делать это стоит за три месяца до активизации насекомых", — рассказал учёный.

Отметим, прививка от клещевого энцефалита бесплатная и проводится в несколько этапов.