Диетолог Марият Мухина рассказала о скрытой опасности маргарина

Некоторые люди вместо сливочного масла употребляют маргарин, так как этот продукт дешевле. Однако маргарин нельзя есть каждый день, так как он скрывает в себе определённые опасности для организма, сообщила в интервью журналу "Слово и Дело" диетолог Марият Мухина.

Дело в том, что в состав маргарина входят трансжиры. Но в этом продукте содержатся и полезные вещества — например, фолиевая кислота, минералы, витамины А и Е.

Раньше считалось, что маргарин полезен, так как в нём нет холестерина. Но потом выяснилось, что в процессе производства маргарина происходит гидрирование натуральных растительных масел, в результате чего полезные жирные кислоты превращаются в опасные трансжиры.

Чрезмерное употребление маргарина приводит к тому, что в артериях образуются атеросклеротические бляшки.

"Если есть склонность к лишнему весу, то употребление маргарина следует ограничить двумя чайными ложками в день. Если нет, то можно съедать 50 граммов и больше в сутки, в зависимости от уровня физактивности", — добавила Мухина.