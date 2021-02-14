Названо допустимое количество чашек кофе в день

Чрезмерное употребление кофе вредит здоровью и может привести к развитию опасных заболеваний. Об этом в беседе с RT предупредила врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По её словам, две чашки кофе в день - это максимально допустимое количество напитка. Специалист отмечает, что пить кофе следует только при приёмах пищи.

Превышая дозировку напитка человек истощает свою нервную систему и становится зависимым от него.