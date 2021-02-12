Раскрыты противораковые свойства зелёного чая

Американские биологи совместно с китайскими коллегами провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что содержащееся в зелёном чае соединение стабилизирует противораковый белок, который подавляет процесс деления клеток в злокачественных опухолях. Также его называют "хранителем генома", так как он восстанавливает повреждённые участки ДНК, сообщает журнал Nature Communications.

Кроме того, в состав напитка входит веществоприродный антиоксидант галлат эпигаллокатехина (EGCG). Он устраняет ущерб от метаболизма кислорода.

EGCG напрямую взаимодействует с вышеназванным белком (p53), повышая его концентрацию в организме.

Данное открытие является ключом к разработке лекарств с EGCG-подобными соединениями.

По словам учёных, им впервые объяснить молекулярный механизм антиракового эффекта зелёного чая.