Многие люди не обращают внимания на признаки COVID-19, которые не относятся к официальным симптомам заболевания. Речь идёт о боли в горле и головных болей, сообщила врач Больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг.
"К тому времени, когда они поймут, что у них COVID-19, они уже успеют вступить в контакт с другими людьми", — пояснила она.
Об этом она сообщила после того, как в Великобритании был выявлен новый штамм коронавируса.
Британские медики выяснили, что этот штамм распространяется быстрее и его нужно более тщательно контролировать, сообщают РИА "Новости".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как распознать коронавирус по первым симптомам.
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