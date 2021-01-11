Врач назвала два симптома COVID-19, на которые не обращают внимания

Многие люди не обращают внимания на признаки COVID-19, которые не относятся к официальным симптомам заболевания. Речь идёт о боли в горле и головных болей, сообщила врач Больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг.

"К тому времени, когда они поймут, что у них COVID-19, они уже успеют вступить в контакт с другими людьми", — пояснила она.

Об этом она сообщила после того, как в Великобритании был выявлен новый штамм коронавируса.

Британские медики выяснили, что этот штамм распространяется быстрее и его нужно более тщательно контролировать, сообщают РИА "Новости".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как распознать коронавирус по первым симптомам.