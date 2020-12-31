Японский врач предупредил о тяжёлых последствиях лёгкой формы COVID-19

Лёгкая форма COVID-19 может привести к тяжёлым последствиям, предупреждает врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic (Япония).

По словам специалиста, в его практике более трети молодых пациентов, переболевших COVID-19 в лёгкой форме, стали лежачими больными.

"Как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее лёгким, дает более тяжёлые последствия после заболевания", — сообщил врач РИА Новости.

С марта этого года Хирахата занимается лечением коронавирусных пациентов и ведёт базу данных людей, страдающих от осложнений COVID-19.

В начале пандемии он принимал не более двух таких пациентов в день, а сейчас 70-80 человек в день. К возможным тяжёлым последствиям относятся: слабость, депрессия, неясное сознание, головная боль, трудности при дыхании. Кроме того, пациентов может беспокоить бессонница, выпадение волос, потеря вкуса и обоняния.

Коити Хирахата считает, что эти симптомы могут остаться с заболевшим человеком навсегда. Он рекомендует людям, заболевшим коронавирусом, меньше двигаться, а в течение первых двух месяцев после выздоровления снизить нагрузки.