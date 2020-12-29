В Костроме у шести детей выявили серьёзные осложнения после COVID-19

В Костромской области у шестерых детей диагностирован "Синдром U" или мультисистемный воспалительный синдром. Они переболели коронавирусом в лёгкой форме, после чего начались осложнения.

Медикам удалось их спасти. Мультисистемный воспалительный синдром характеризуется тем, что у детей любого возраста воспаляются сосуды.

"Мы видели пациентов от одного года до 11-ти лет, но встречается он до 19-ти. Родители должны беспокоиться, когда ребенок вялый и слабый, его лихорадит, температура более 38, есть пятнистая сыпь, красные потрескавшиеся губы, красные белки глаз. Ну, и родитель всегда видит тяжелое общее состояние ребенка", — пояснила врач-анестезиолог-реаниматолог Костромской областной детской больницы Ольга Бочагова.

Этот синдром не лечится в домашних условиях. Осложнение может развиться даже через месяц после перенесённой коронавирусной инфекции, даже если ребёнок переболел "ковидом" бессимптомно.