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Врачи назвали продукты, которые помогут избавиться от головной боли

Здоровье

Врачи рассказали о продуктах, употребление которых поможет избавиться от продолжительной головной боли, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".

Так, хороший эффект может дать такое простое средство как стакан свежевыжатого апельсинового сока.

Лечебные свойства этого напитка объясняются тем, что в нём содержатся калий, магний и аскорбиновая кислота. Эти компоненты прибавляют энергии и подавляют головную боль.

Часто болезненные спазмы вызывает артериальное давление. В таких случаях медики рекомендуют употреблять миндаль или шпинат.

Ещё одним эффективным средством от головной боли, вызванной употреблением алкогольных напитков, является картофель, запечённый в кожуре.

Ранее "Правда .Ру" писала о народных средствах от головной боли.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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