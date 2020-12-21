Гинцбург надеется, что Путин привьётся от коронавируса

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, разработавшего вакцину от коронавируса "Спутник V", выразил надежду, что президент России Владимир Путин всё-таки сделает прививку от коронавируса.

"Я надеюсь, что, действительно, эта вакцина принесет пользу всем, кто ее использовал, в том числе и Владимиру Владимировичу, надеюсь, он ей воспользуется", — отметил Гинцбург.

На данный момент нет информации о том, что Путин мог пройти вакцинацию. В Кремле пообещали оповестить об этом событии.