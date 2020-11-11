Сок лисьего винограда назвали ключом к долголетию

Врачи и специалисты утверждают, что питание влияет на продолжительность жизни человека. Они выяснили, какой напиток является ключом к долголетию.

Оказывается, сок лисьего винограда богат целебными свойствами.

Продолжительный и обострённый окислительный стресс (повреждение клетки в результате окисления — Прим. ред.) может привести к хроническому воспалению. Это повышает риск развития диабета, артрита, сердечных, онкологических и нейродегенеративных заболеваний, сообщает издание Blood sugar.

Чтобы минимизировать эти риски, следует сократить окислительный стресс в организме. Для этого нужно включить в свой рацион богатые антиоксидантами продукты, например, сок лисьего винограда. Важно, что он не повышает уровень глюкозы в крови. Таким же полезным свойством обладает и красное вино.

Но в соке винограда не содержится спирт, поэтому его можно давать детям.

Этот напиток эффективен для предотвращения сердечных приступов, тромбоза и укрепления иммунитета.