Пандемия коронавируса "оставит свой отпечаток" на жизни людей и не пройдёт бесследно.

Такое мнение высказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Думаю, что не радикально. Конечно, это стресс, он оставит свой отпечаток, никто не гарантирует, что каких-то следующих вызовов не будет. Но думаю, что мы историческую память не разрушим, какие-то приобретенные новые навыки не дадут нам забыть то, что мы делали раньше. Мы к этому стремимся сами, мы интуитивно понимаем, что нужно осторожнее подавать руку", — пояснил чиновник.