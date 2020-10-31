Правительство России выделило Башкирии 15,7 миллионов рублей на диагностику коронавируса из резервного фонда.
Эти средства будут использованы для оборудования лабораторий, которые тестируют граждан на коронавирус. Распоряжение о выделении финансирования подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Минздрав России получил поручение осуществить контроль за расходованием и эффективным использованием средств.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?