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Башкирии на диагностику COVID-19 выделили 15,7 млн руб.

Правительство России выделило Башкирии 15,7 миллионов рублей на диагностику коронавируса из резервного фонда.

Эти средства будут использованы для оборудования лабораторий, которые тестируют граждан на коронавирус. Распоряжение о выделении финансирования подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Минздрав России получил поручение осуществить контроль за расходованием и эффективным использованием средств.

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