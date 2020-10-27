"Кетогенная" диета поможет предотвратить сердечную недостаточность

Американские специалисты из Университета Сент-Луиса пришли к выводу, что "кетогенная" диета положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".

"Сердечная мышца потребляет большой объем химической энергии, запасенной в питательных веществах. Миокард может адаптироваться к разным схемам питания, но если гибкость метаболизма нарушается, то развивается дисфункция сердца", — утверждают специалисты.

Соблюдение "кетогенной" диеты позволит предупредить развитие сердечной недостаточности, вызванной метаболическим синдромом.

Особенность данного типа питания в том, что оно включает в себя продукты, содержащие большое количество жиров и низкий объём углеводов.

Эффективность диеты была доказана в ходе экспериментов.