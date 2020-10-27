Американские специалисты из Университета Сент-Луиса пришли к выводу, что "кетогенная" диета положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".
"Сердечная мышца потребляет большой объем химической энергии, запасенной в питательных веществах. Миокард может адаптироваться к разным схемам питания, но если гибкость метаболизма нарушается, то развивается дисфункция сердца", — утверждают специалисты.
Соблюдение "кетогенной" диеты позволит предупредить развитие сердечной недостаточности, вызванной метаболическим синдромом.
Особенность данного типа питания в том, что оно включает в себя продукты, содержащие большое количество жиров и низкий объём углеводов.
Эффективность диеты была доказана в ходе экспериментов.
"Проведенные опыты с животной моделью показали, что при помощи диеты можно гибко регулировать интенсивность процессов окисления жирных кислот, важных для правильной работы сердца. "Кетогенная" диета открывает впечатляющие перспективы в этом направлении, поэтому мы можем рекомендовать ее людям, предрасположенным к сердечной недостаточности", — говорят авторы исследовательского проекта.
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