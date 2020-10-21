Главный инфекционист Минздрава: ношение перчаток - неэффективная мера

Ношение защитных перчаток не является эффективной мерой борьбы с коронавирусом, заявил в интервью "Интерфаксу" главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

"Основной путь передачи вируса (90%) — воздушно-капельный, и только 10% — контактный путь, когда руками касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта. Эти 10% значительной роли не играют", — пояснил он.

Специалист считает, что гораздо эффективнее чаще обрабатывать руки антисептиком, особенно при входе и выходе из общественного транспорта. Также Чуланов отметил, что не все люди умеют правильно снимать и утилизировать перчатки.

Некоторые граждане кладут перчатки в карман, а потом снова надевают, что только повышает риск заражения. Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это абсолютно бесполезно, отметил Чуланов.