Россиянам напомнили об опасности грязных тканевых масок

В России продолжает расти число заболевших COVID-19. Для того чтобы не допустить развитие эпидемии, школьников отправили на каникулы, сотрудников некоторых компаний перевели на удалённый режим работы. Гражданам снова напоминают о необходимости носить защитные маски.

Многие отдают предпочтение тканевым маскам, так как они предназначены для многоразового использования. Врач-терапевт Людмила Лапа в интервью изданию News.ru предупредила о том, что такие маски нужно грамотно использовать, так как грязная тканевая маска может быть рассадником инфекций.

"Тканевые маски дышат, там же продукты жизнедеятельности человека находятся. Через грязную тканевую маску вирус легко проникает в слизистые, это благоприятная среда для него", — пояснила специалист.

В связи с этим многоразовые маски нуждаются в ежедневной обработке. Можно иметь две запасные маски, чтобы своевременно их стирать.

Также необходимо обработать маски снаружи антисептиком, а внутри проглаживать утюгом.

Людмила Лапа отметила, что маски позволят защититься не только от коронавируса, но и от аллергии.