Холодный пот может быть признаком скорого сердечного приступа

Часто симптомы приближающего инфаркта можно пропустить, заявили врачи. Но они предупредили о том, что можно выявить более "тонкий" признак, свидетельствующий о грозящем сердечном приступе.

По словам специалистов, сердечный приступ происходит, когда снабжающая сердце кровью и кислородом артерия, блокируется. Не получая необходимое количество крови и кислорода, сердце может быть серьёзно повреждено. Как правило, к такой блокировке приводит скопление жировых бляшек, называемых холестерином.

Врачи считают, что своевременная реакция на признаки приближающегося инфаркта, может минимизировать повреждение сердечной мышцы. Отмечается, что одним из таких признаков является холодный пот. Медики советуют обращать внимание на его появление, так как именно холодный пот часто сигнализирует о приближении смертельно опасного состояния.