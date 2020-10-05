Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Минпросвещения уточнили число находящихся на карантине школ
Москвич похитил у знакомой крест стоимостью миллион рублей
Тарзан объяснил, как подстроили его ситуацию с изменой
Футболист "Зенита" поругался с болельщиком "Ливерпуля" в Twitter
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Навального
Введут ли в РФ продовольственные сертификаты? Мнение эксперта
В Подмосковье треть школ отправлена на каникулы
В Луховицах полицейские уничтожили тонну конопли
Экс-депутат Верховной рады: Киеву лучше забыть о Крыме

Холодный пот может быть признаком скорого сердечного приступа

Часто симптомы приближающего инфаркта можно пропустить, заявили врачи. Но они предупредили о том, что можно выявить более "тонкий" признак, свидетельствующий о грозящем сердечном приступе.

Холодный пот может быть признаком скорого сердечного приступа

По словам специалистов, сердечный приступ происходит, когда снабжающая сердце кровью и кислородом артерия, блокируется. Не получая необходимое количество крови и кислорода, сердце может быть серьёзно повреждено. Как правило, к такой блокировке приводит скопление жировых бляшек, называемых холестерином.

Врачи считают, что своевременная реакция на признаки приближающегося инфаркта, может минимизировать повреждение сердечной мышцы. Отмечается, что одним из таких признаков является холодный пот. Медики советуют обращать внимание на его появление, так как именно холодный пот часто сигнализирует о приближении смертельно опасного состояния.

 

Последние материалы
Футболист "Зенита" поругался с болельщиком "Ливерпуля" в Twitter
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Навального
Введут ли в РФ продовольственные сертификаты? Мнение эксперта
В Подмосковье треть школ отправлена на каникулы
Владимир Файнзильберг раскрыл психологические особенности левшей
В Луховицах полицейские уничтожили тонну конопли
Экс-депутат Верховной рады: Киеву лучше забыть о Крыме
Государство Антигуа и Барбуда открыло границы для фрилансеров
В Хабаровске 230 юношей и девушек стали юнармейцами
France Football номинировал Яшина на звание лучшего вратаря в истории
Популярное
Новости Севастополя
Крым обозначил единственное условие для возвращения в состав Украины

Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.

Крым обозначил единственное условие для возвращения в состав Украины
Протестующие в Минске разобрали водомёт по частям
Новости Белоруссии
Протестующие в Минске разобрали водомёт по частям
Российский шоу-бизнес
Миро осудила покойную дочь Владимира Конкина
Российский шоу-бизнес
Кудрявцева поразила вычурными интерьерами своей шикарной квартиры
Рустем Сафронов Скучная президентская кампания в США разочаровала Рустем Сафронов Игорь Буккер Таинственные ритуалы кочевников Сибири Игорь Буккер Усам Оздемиров "Один пояс, один путь" плюс евразийская интеграция Усам Оздемиров
Комментарии
Почему в "сопротивлении маскам" нет ничего нового
Почему в "сопротивлении маскам" нет ничего нового
Протестующие в Минске разобрали водомёт по частям
Алексиевич сообщила о намерении вернуться в Белоруссию
Трамп может победить на выборах даже в случае смерти
Киселёв предлагает судить Навального за клевету
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "МЮ" с неприличным счётом
В Керчи закрылась паромная переправа
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "МЮ" с неприличным счётом
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Алексиевич сообщила о намерении вернуться в Белоруссию
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Сергей Сухинов: "Инопланетные плазмоиды подарили нам пирамиды"
Маркедонов: какова роль России в армяно-азербайджанском конфликте
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников