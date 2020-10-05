За сутки в России выявили 10 888 новых случаев заражения

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в России достигло отметки в 1 225 889 человек.

Суточный прирост составил 10 888 заболевших. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.