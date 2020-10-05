За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в России достигло отметки в 1 225 889 человек.
Суточный прирост составил 10 888 заболевших. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 10 888 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 861 (26,3%) без клинических проявлений", — сказано в сообщении.
Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.