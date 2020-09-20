Врач-диетолог Татьяна Залётова объяснила, что склонность к перееданию при плохом настроении или во время стресса заложена в людях на генетическом уровне. С древних времён, когда люди были совсем не уверены, будет ли у них завтра еда. Также диетолог добавила, что способ бороться с этим есть. Например, отвлечь себя любимым делом.

"У нас есть свет, тепло и супермаркет, но мы живем так недолго относительно всего существования человечества. Механизм, заставляющий экономить еду и одновременно потреблять ее больше в преддверии ухудшения погодных условий, содержится в наших генах. Когда мы жили в пещерах, было непонятно — мы добудем еду или еда добудет нас. Генетическая память по типу той, которая побуждает птиц улетать на юг, заставляет нас потреблять больше пищи", — считает Татьяна Залётова.

"Нужно стараться спрашивать себя: действительно ли мы хотим поесть или нам грустно и нечем заняться? Надо есть, когда мы испытываем чувство голода, не пытаясь компенсировать что-то едой. Еще надо уметь отвлекаться, например, не есть, а заниматься хобби. Но лучше всего — это увеличить физическую нагрузку, чтобы компенсировать переедание", — посоветовал диетолог.